Sapmobiel op Markt 14 augustus 2018

Inwoners van Merksplas en omstreken die met een overvloed aan appels of peren zitten, kunnen op 7 en 8 september terecht op de Markt. Die dag staat de Sapmobiel daar. De Sapmobiel perst je vruchten tot je eigen appelsap. Het sap wordt gepasteuriseerd en vervolgens afgevuld en verpakt in een unieke boxen van vijf of drie liter die precies tussen de koelkastleggers past. De box is ongeopend minimum 2 jaar houdbaar en na opening nog minstens één maand in de koelkast. Wie appelsap wil laten maken, moet wel minstens zo'n zeventig kilogram zuiver fruit aanbieden. Sappige appels geven een rendement van 60 tot 70 procent sap, (peren iets minder). Sapboxen van vijf liter kosten 5,5 euro en van drie liter 4 euro. Inschrijven kan via 012 39 11 88 of nbsw@boomgaardenstichting.be. (VTT)