Raadslid vraagt verbod op plastic confetti bij huwelijken 16 mei 2018

Gemeenteraadslid Jef Schoofs van Groen vraagt om een permanent verbod op het gebruik van plastic confetti. "Onlangs was er een huwelijksplechtigheid waarbij een van de gasten een confettikanon heeft gebruikt met daarin miniscuul kleine plastic hartjes", zegt Jef Schoofs. "Zo klein dat het nauwlijks op te kuisen is, maar het gevolg is dat je het nu nog altijd terugvindt en we zijn al weken later. Als we dat overal gaan toelaten, dan ligt binnenkort ook heel de Kolonie vol zo'n rommel van de feesten die daar gehouden worden. Het is geen huizenhoog probleem. Toch vragen wij dat het opgenomen wordt in een politiereglement en hardnekkige overtreders GAS-boetes krijgen." Meerderheidspartij Leefbaar Merksplas wil niet weten van een verbod. "Als je al geen confetti meer mag gebruiken, dan mogen balonnen ook niet meer. Meestal kuist ons personeel altijd alles direct op. Nu zal dat misschien een één keer niet gebeurd zijn. Wij zijn echt niet van plan om bij elke trouw met een vermanend vingertje er naast te gaan staan." (VTT)