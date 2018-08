Politie plukt stalker van dak 04 augustus 2018

Een 34-jarige man uit Merksplas zit achter de tralies voor stalking van zijn ex-vrouw. De vrouw had al verscheidene klachten tegen hem ingediend. Op 1 augustus werd de man door de onderzoeksrechter aangehouden, nadat hij door de politie was aangetroffen op het dak van de woning van zijn ex-vrouw in Beerse. Hij was via haar tuin op het dak geraakt. (JVN)