Pluimveebedrijf wil fors uitbreiden Toon Verheijen

20 november 2018

20u30 0 Merksplas Pluimveebedrijf Stoffels heeft een aanmeldingsdossier (een ontwerp-milieueffectenrapport) opgesteld voor het vernieuwen en uitbreiden van het bedrijf aan de Lochtenberg. Ze wil uitbreiden van 44.000 naar 200.000 slachtkuikens.

Momenteel telt het pluimveebedrijf twee stallen met daarin 44.660 slachtkuikens. Het bedrijf wil het geheel uitbreiden met nog eens drie stallen voor in totaal 203.500 slachtkuikens. De nieuwe stallen zullen voorzien worden van een systeem waarbij zo min mogelijk ammoniak wordt uitgestoten.

Het openbaar onderzoek loopt van 20 november tot en met 20 december. Opmerkingen moeten doorgegeven worden aan de dienst MER via https://www.lne.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota, per post aan Departement Omgeving, Dienst MER, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via de de vergunningendienst van de gemeente Merksplas.