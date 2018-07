Plantentuin organiseert Bloemenpracht 2018 23 juli 2018

De plantentuin 'De Kleine Boerderij' in Merksplas organiseert op zondag 29 juli 'Bloemenpracht 2018'. "Mensen kunnen een rondleiding krijgen door de tuin langsheen alle nieuwe aanplantingen of apart langs de bijenhal", zegt organisator Wout Oprins. "Ze mogen dan honing slingeren en rechtstreeks vanuit de raat proeven. Verser kan je de honing dus niet proeven." In de namiddag zorgen twee muziekgroepjes voor de sfeer aan het terras. Tijdens een interactieve hondenshow kunnen de mensen ontdekken hoe reddingshonden worden opgeleid. (VTT)