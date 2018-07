Personeel illegalencentrum legt werk neer 04 juli 2018

02u33 0 Merksplas Het personeel van het Centrum voor Illegalen in Merksplas heeft gisternamiddag enkele uren het werk neergelegd. De werknemers hielden een prikactie uit solidariteit met de stakende cipiers van de gevangenis ernaast.

De werknemers van het Centrum voor Illegalen tegenover de Kolonie in Merksplas kwamen gisteren rond 13 uur in groep naar buiten. Ze bleven enkele uren buiten staan voor een korte stakingsactie. "Wij zijn solidair met de cipiers van de gevangenis", motiveert veiligheidsmedewerker Patrick Delmez (ACOD) de prikactie. "Het is zoals het spreekwoord zegt: als het regent in de gevangenis, druppelt het in het Centrum voor Illegalen. Wij zijn de volgende op de lijst van de regering om te besparen en een minimumdienstverlening in te voeren. Dat willen wij niet zomaar laten gebeuren."





Patrick Delmez vindt dat cipiers in gevangenissen en veiligheidsmedewerkers in centra voor illegalen meer respect verdienen van de overheid.





De vakbonden in het Centrum voor Illegalen sluiten niet uit dat er nog acties volgen. "Als de overheid blijft uitdagen, zal het waarschijnlijk niet bij deze prikactie blijven. Dan zullen de acties grimmiger worden en zullen we overgaan tot een 24 urenstaking. Het overleg van de komende dagen zal dat uitwijzen." (JVN)