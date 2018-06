Partners gedetineerden klagen wantoestanden Merksplas aan: "Ongestoord bezoek? Dat is dan kluisje 69!"

09 juni 2018

02u58 21 Merksplas Na een klacht over de hygiëne in het sanitair blok voor bezoekers heeft de gevangenis het gebouw op de parking gesloten. De dames kunnen dus niet meer naar het toilet. Daarnaast zijn er klachten ingediend over een denigrerende behandeling bij het 'ongestoord' bezoek. Het Gevangeniswezen neemt de klachtenbrief ernstig en opent een onderzoek. "We kunnen niet langer aanzien hoe ­onze mannen wegkwijnen", zo schreven de vrouwen van enkele gevangenen in een open brief.

De toestand in de gevangenis van Merksplas is al jaren alarmerend, maar volgens enkele bezoeksters van gedetineerden wordt het alleen maar erger. "Gevangenen met straffen onder de drie jaar zouden in principe na acht maanden vervroegd kunnen vrijkomen, maar daar wordt absoluut geen rekening mee gehouden", klinkt het bij enkele partners van gedetineerden in Merksplas. "We hebben ook het gevoel dat er helemaal niets gedaan wordt om de gevangenen te begeleiden om hen na de straf weer op weg te helpen, in de maatschappij. "Stellen we vragen, dan krijgen we ook nergens een fatsoenlijk antwoord. We vragen ons ook af waarom we door een deel van het personeel zo grof behandeld moeten worden."

Denigrerend gedrag van cipiers

Heel wat bezoeksters klagen over het denigrerend gedrag van het bewakingspersoneel. "Als we op ongestoord bezoek gaan, krijgen we steevast kluisje 69. Moet dat echt ? Ongestoord bezoek is sowieso al niet echt prettig omdat iedereen weet wat je komt doen. Je moet er dan ook nog de opmerkingen van de bewakers bijnemen. En als druppel die de emmer deed overlopen, was er dan recent het toiletgebouw dat gesloten werd na klachten. Het gevolg: we mogen niet meer naar het toilet. Dat kan enkel nog tijdens het bezoekuur, maar wie heeft er dan zin om in de rij te gaan aanschuiven en kostbare tijd te verkwanselen? En ook telefoneren was de laatste tijd nogal moeilijk door de regen! Bovendien is proper wasgoed voor de gedetineerden blijkbaar ook niet vanzelfsprekend."

Renovatie

De Regie der Gebouwen staat in voor het onderhoud en de staat van de gebouwen. Het is inderdaad algemeen geweten dat de negentiende-eeuwse gevangenis niet meer up-to-date is. De renovatie is voorzien in verschillende stappen en zal gefaseerd uitgevoerd worden tot 2027.

"Het toilet op de parking werd gesloten omdat er geen stromend water is en bijgevolg niet beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne", zegt Katheen Van De Vijver van het Gevangeniswezen. "In principe is dat ook een bevoegdheid van de Regie der Gebouwen. "De zeer gebrekkige, aftandse sanitaire infrastructuur wordt door ons zo goed als mogelijk onderhouden met de schaarse middelen waarover wij beschikken", stelt ze.

Kluisje 69

Over kluisje 69 zit het Gevangeniswezen wel verveeld. "Na consultatie van de portierdiensten blijkt inderdaad dat kluisje 69 wordt toegewezen aan de bezoekers 'ongestoord bezoek'. Noch directie, noch dienst PA (penitentiair assistent) waren hiervan op de hoogte. Er worden instructies gegeven dat dit niet meer kan. Over denigrerende opmerkingen hebben we geen weet."

Verder geeft het Gevangeniswezen toe dat er een elektriciteitspanne is geweest en dat daardoor de telefoons even niet werkten, maar dat zou terug in orde zijn. Van De Vijver voegt toe dat de klachten ernstig genomen worden en dat ze spoedig intern met de betrokken diensten worden bekeken.