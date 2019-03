Paramedisch team school Nautica trekt aan alarmbel: “Van ons team van dertien blijven er binnenkort maar vier over” Toon Verheijen

19 maart 2019

19u44 0 Merksplas Het paramedisch team van de secundaire school voor buitengewoon onderwijs Nautica kwam vrijdag volledig in het zwart gekleed naar school. Door het M-decreet en het feit dat de school een type 9 school is, hebben ze steeds minder recht op paramedische ondersteuning. Van het team van dertien leden dat er ooit aan de slag was, zullen er over enkele jaren nog maar vier overblijven. “Maar ons leerlingenaantal blijft wel hetzelfde. De directie ziet het liever ook niet gebeuren, maar staat met de rug tegen de muur.”

Nautica telt momenteel zo’n 140 leerlingen. Sinds het schooljaar 2015-2016 kunnen leerlingen met een autismespectrumstoornis en een normale begaafdheid naar het nieuwe type 9 in het buitengewoon onderwijs. Voordien zaten leerlingen met autisme verspreid over andere onderwijstypes. Type 9 zijn kinderen die normaal begaafd zijn, maar toch niet in het reguliere onderwijs terechtkunnen omdat ze toch nood hebben aan extra begeleiding. “Maar het gevolg is dat we nu een type school zijn die nagenoeg alleen kinderen van het type 9 hebben waardoor we steeds minder en minder recht hebben op paramedische ondersteuning”, zegt Katrien Brouwers. Die paramedische ondersteuning is een team van bijvoorbeeld logopedisten, kinesisten en verpleegkundigen die de leerkrachten bijstaan in de begeleiding van de kinderen. “Vroeger hadden we een team van dertien mensen, maar door de wijzigingen in het decreet krijgen we nu minder punten en moeten we het dus met minder mensen stellen. Nu zijn er dat acht omdat we ook nog enkele kinderen buiten het type 9 hebben, maar over drie jaar vallen die ook weg en zullen we maar met vier overblijven.”

Draagkracht

Door het inkrimpen van het team, komt er ook steeds meer en meer druk op de schouders van de ‘gewone’ leerkrachten. “Vroeger hadden de kinderen recht op vier uren extra begeleiding, maar nu is dat nog maar één uur”, zegt Katrien Brouwers namens heel het team. “Dat wil zeggen dat ons – héél dynamisch – leerkrachtenteam extra taken op zich moeten nemen. Volgens de overheid is het geen besparing, maar dat is het uiteraard wel. Wij voelen ons als school gestraft omdat we alleen kinderen van het type 9 opvangen. Het is nu nog net allemaal bol te werken, maar lang hoeft dit toch niet meer te duren.”

Expertise

Binnen het kader van het paramedisch team leeft ook het gevoel dat hun werk niet meer naar behoren wordt ingeschat. “We krijgen steeds minder kans om onze expertise toe te passen terwijl we merken dat door de invoering van het M-decreet ons leerlingenpubliek complexer en uitdagender wordt. Ze hebben net meer nood aan begeleiding in plaats van minder. Daarom voeren we nu duidelijk actie. Ook omdat wij niet elk schooljaar afscheid willen nemen van een waardevolle collega paramedicus. En omdat we onze job graag doen en willen blijven doen. En omdat onze leerlingen en leerkrachten die ondersteuning nodig hebben en verdienen. Daarom. En wij verwijten de directie echt niets. Zij kunnen ook niet anders.”