Opnieuw kerstwandelingen langs unieke kerststallen Zondereigen en Merksplas Toon Verheijen

08 november 2018

11u14 0 Merksplas Toerisme Merksplas organiseert ook dit jaar weer de traditionele kerstwandelingen tussen de kerststallen van Zondereigen, Merksplas en het Zwart Goor.

De wandelingen kunnen gedaan worden tussen 15 december en 6 januari. De kerststallen van Merksplas en Zondereigen worden telkens opgezet door talrijke vrijwilligers. De dakbedekking in stro wordt op ambachtelijke wijze gezaaid, geoogst en gedorst. De kerststal van ’t Zwart Goor is vooral een pareltje door de aangebrachte versieringen in natuurlijk materiaal.

Je kan de kerstlussen combineren tot wandelingen van 8,5 - 9,5 - 14,5 - 18 of 24 kilometer. Starten kan aan elke kerststal. Onderweg kan je ook even rusten bij de kolenkachel aan de Kribbehutten waar de Vrienden van de Kerststal van Merksplas en Zondereigen warme dranken en andere drankjes aanbieden. Halverwege het parcours kan je pauzeren in ’t Koffiepotje op ’t Zwart Goor of aan de Bosklappershut waar dagelijks wintervuren worden ontstoken. Ook de horecazaken langsheen het parcours hebben een aanbod voor kerstwandelaars.