Oplegger vat vuur in bedrijfshal van Vermetten NV Kristof Baelus

11 december 2018

00u29 0 Merksplas Op de Industrieweg in Merksplas heeft omstreeks 22.05 uur een kleine kraan, bevestigd op een oplegger vuur gevat. De oplegger stond in een bedrijfshal van de firma Wegenbouw Vermetten NV. De oorzaak van de brand is niet meteen duidelijk.

De overbuur merkte toen hij thuiskwam een rood-oranje gloed op in een bedrijfshal recht over zijn woning. Hij rende meteen naar binnen en verwittigde de brandweer. “Mijn zoon kwam binnengelopen en zei dat het bedrijf recht over ons in brand stond. Hij belde meteen de brandweer en we liepen zeer snel naar buiten. Het vuur knetterde en er was veel lawaai maar de brandweer was zeer snel ter plaatse”, zei buurvrouw Tine Kenis.

Doordat de opligger in de bedrijfshal stond bemoeilijkte dat de bluswerken. Eigenaar Ron Vermetten heeft met een buldozer de oplegger naar buiten getrokken zodat de brandweer meteen aan de slag kon. De kraan op de oplegger is volledig vernield, de bedrijfshal liep grote rookschade op.

Het aanpalende bedrijf, VDI Design is een houtverwerkingsbedrijf waar keukens en maatkasten worden gemaakt. Door een snelle reactie is erger dus kunnen voorkomen worden. De bedrijfshal van VDI Design moest wel verlucht worden omdat er zich ook een kleine hoeveelheid rook opgestapeld had.