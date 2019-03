Openluchttentoonstelling op kolonies van Wortel en Merksplas Toon Verheijen

26 maart 2019

08u55 0 Merksplas Het Gevangenismuseum gaat de openluchttentoonstelling vrij/onvrij organiseren op en rond de kolonies van Merksplas en Wortel. Alles verwijst uiteraard naar de vroegere landloperskolonie en de aanwezigheid vandaag van de gevangenissen van Wortel en Merksplas en het Centrum voor Illegalen.

“Vrij en onvrij is iets wat nog altijd leeft op de kolonies”, zegt Marc Sprangers, voorzitter van het Gevangenismuseum dat voorlopig nog in de kelder van de kapel is gehuisvest. “Aan de ene kant heb je de toeristen die de kolonies bezoeken, iets gaan drinken of eten in de brasserie of een feest bezoeken in de kapel. Aan de andere kant heb je de illegalen en de gevangenen. Vanaf 30 maart zullen in het landschap de eerste kunstobjecten verschijnen voor de tentoonstelling die we plannen tussen april en juni van dit jaar.”

“Het is de bedoeling te werken met een combinatie van monumentale beelden op twee locaties: in Wortel-Kolonie gaat het dan om het kruispunt Casino, Bonte Beestenboel en de Klapekster en in Merksplas-kolonie het terrein rondom de kapel en de Grote Hoeve. De monumentale beelden worden gecombineerd met kleinere beelden en andere kunstwerken die dan weer afkomstig zijn van amateurkunstenaars, maar ook van enkele professionals. Zij krijgen een plaats op de binnenkoer van brasserie De Kolonie in Merksplas en in de buurt van de Klapekster in Wortel. In het Centrum voor Illegalen en de beide strafinrichtingen worden de beelden en kunstwerken geplaatst achter de omheining. De vrije bezoeker kan dan enkel kijken naar het onvrije voorwerp. We bekijken ook of het mogelijk is om beeldhouwers ter plaatse een werk te laten maken dat dan ook altijd zou blijven staan, maar daarover lopen nog de onderhandelingen.”

Partners in crime voor deze expo zijn het Departement cultuur, jeugd en media van de Vlaamse overheid, de gevangenissen van Wortel en Merksplas, het Centrum voor Illegalen, de gemeentebesturen van Merksplas en Hoogstraten, Toerisme Provincie Antwerpen. Erfgoed Noorderkempen. Natuurpunt Markvallei, De Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van Turnhout en de Werkgroep Amateurkunsten Merksplas.