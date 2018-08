Ook Groen in beroep tegen megastal in Markvallei 27 augustus 2018

Oppositiepartij Groen gaat net als het college van burgemeester en schepenen in beroep tegen het toekennen van een omgevingsvergunning voor een grote koeienstal op het kruispunt van de Berkelaar en Vondelweg in de Markvallei. Enkele weken geleden besliste de provincie om tegen alle negatieve adviezen in het bedrijf Quirynen Dairy Farming een vergunning voor de bouw van een melkveestal voor 1.500 runderen waarbij 25.000 vierkante meter zou verhard worden.





Het gemeentebestuur van Merksplas, de landbouwraad, milieuraad en verkeersraad gaven een negatief advies. De provinciale administratie (POVC) en de dienst ruimtelijke ordening van het Vlaamse Gewest (AGOP-RO) volgden die negatieve adviezen, maar toch verleende de provincie een vergunning. "Men doet of alle bezwaren omtrent het verdwijnen van een uniek landschap, gevaarlijk verkeer en een sterk verhoogd overstromingsrisico zijn opgelost met het plaatsen van enkele bomen en struiken, een educatief paneel en een picknicktafel", zegt Jef Schoofs ( Groen). "Hebben ze het dossier wel bekeken?" (VTT)