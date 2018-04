Nieuw wandelpad en zitbanken in Steenovenbos 13 april 2018

02u40 0

Toerisme Merksplas organiseert op zondag 29 april een wandeling om het Steenovenbos officieel in te wandelen. Het bos van zo'n tien hectare groot ligt langs de Wolfstraat. Hierin zijn nog de sporen aanwezig van de eerste industrialisatie van kleiwinning en van steenbakken. Het bos werd in 2010 aangekocht door Kempens Landschap vzw en was gekend als het 'Boone bos'. De gemeentelijke groendienst heeft er de voorbije winter een wandelpad aangelegd. Er komen nog zitbanken bij aan de waterplas. Er werd een amfibieënpoel ingericht en de aanwezige weide werd omgevormd tot hooiland. Het is er aantrekkelijk voor insecten en vogels. Er werden zelfs al reeën gespot.





Het vertrek is voorzien om 13.30 uur op de parking van de voetbalvelden in de Hoevestraat. (VTT)