Niemand wil horecazaak De MARc/kT uitbaten Gemeente schrijft nieuwe concessie uit Toon Verheijen

22 januari 2019

12u35 0 Merksplas De gemeente zet opnieuw de concessie open voor de uitbating van de horecazaak in het gemeenschapscentrum De MARc/kT. De oproep van eind vorig jaar leverde niet één geïnteresseerde kandidaat op. De nieuwe concessie start in principe op 1 maart 2019.

De horecazaak De Mart draaide uitstekend, maar om privéredenen moesten de vorige uitbaters met spijt in het hart de zaak stopzetten. Ze sloten eind november de deuren.

De gemeente schreef daarop de concessie opnieuw uit in de hoop snel een nieuwe uitbater te hebben, maar dat lijkt moeilijk te worden.

“We kregen inderdaad niet één kandidatuur binnen”, vertelt burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas). “We weten ook niet waaraan het ligt. De zaak had zeker geen slechte naam en draaide goed. We leggen ook geen torenhoge huurprijs op, want de kandidaten moeten zelf een huurbedrag vooropstellen. De ligging is ook niet onaardig en in de lente en zomer is er een groot terras buiten. Bovendien is er altijd wel beweging, want de gebruikers van het gemeenschapscentrum komen altijd wel iets drinken in de zaak. We hopen dus met een nieuwe bekendmaking wel een geschikte kandidaat te vinden.”

Normaal werd de sleutel voor repetitieruimte ‘t Kram ook hier opgehaald en binnengebracht, maar dat zal nu tijdelijk in de cafetaria van Sportcentrum ‘t Hofeind moeten gebeuren (of via een tijdelijke regeling bij de jeugddienst).

28 februari

Het gaat om een concessie van negen jaar die verlengbaar is. De start is normaal op 1 maart 2019, maar dat is bespreekbaar.De lastvoorwaarden, het model van concessieovereenkomst, meer info of een afspraak voor bezichtiging kan je bekomen bij Jan Huybrechts op 014 63 94 12 of via e-mail jan.huybrechts@merksplas.be.

Kandidaturen met een voorstel tot concessievergoeding, een visietekst aangaande de wijze van uitbating en een voorstel tot inrichting vergezeld van een uittreksel uit het strafregister, dienen uiterlijk 28 februari 2019 aangetekend of tegen ontvangstbewijs toe te komen op het adres van College van burgemeester en schepenen, Markt 1, 2330 Merksplas.