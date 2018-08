Na zes jaar eindelijk fietspad langs Koekhoven 08 augustus 2018

02u53 0 Merksplas Na meer dan zes jaar plannen start in 2019 de aanleg van een fietspad langs Koekhoven, goed voor ruim vijf kilometer. Binnenkort start een gespecialiseerde firma er met een bodemonderzoek.

De gemeente Merksplas is al geruime tijd bezig met de plannen voor een vrijliggend fietspad langs Koekhoven tussen de Steenweg op Turnhout en de Steenweg op Weelde. Omdat andere projecten, zoals dat in de Hoevestraat, eerst moesten uitgevoerd worden in functie van de riolering en waterhuishouding, werd het project telkens achteruit geschoven.





Nu lijkt het er toch van te komen. Tussen 13 en 31 augustus start een gespecialiseerde firma alvast met grondboringen. Die boringen vinden plaats op Koekhoven, maar ook in de zijstraten Langstraat, Horst en Lievekenshoek.





Na de grondboringen start de gemeente met een openbaar onderzoek. De werken zouden dan kunnen starten in 2019. "We zijn in elk geval blij dat het eindelijk lukt", zegt burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas). "Koekhoven wordt heel veel gebruikt door fietsers, maar ook door zwaar landbouwverkeer en vrachtwagens. Dat zorgt soms voor onveilige toestanden."





De werken zullen vermoedelijk in twee fasen uitgevoerd worden. "We zullen eerst het gedeelte van de Steenweg op Turnhout tot aan de Horst doen", aldus Wilrycx. "Voor het tweede gedeelte moeten we wachten tot het fietspad langs de Steenweg op Weelde er ligt. Die werken staan ook gepland voor 2019. We moeten daar op wachten omdat de riolering van Koekhoven daarop moet aangesloten worden." Het tweede gedeelte zal dus vermoedelijk pas in 2020 of daarna volgen.





De boringen op Koekhoven starten op 13 augustus. Er blijft altijd wel verkeer mogelijk omdat de aannemer een strook van drie meter vrijhoudt.





Mogelijk worden er wel tijdelijke verkeerslichten geplaatst. (VTT)