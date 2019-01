Na beelden in ‘horrorstal’: Minister Ben Weyts wil verbod op kooikippen in volgend Vlaams regeerakkoord Toon Verheijen

07 januari 2019

13u11 1 Merksplas De vzw Animal Rights wil zo snel mogelijk een totaalverbod op kooikippen. De dierenrechtenorganisatie verspreidde maandag videobeelden van een megastal aan de Lochtenberg waarin 300.000 kippen zitten. De dieren hebben pootproblemen en pikken elkaar kaal door de stress. Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) pleit voor een verbod op kooikippen en wil dat – als N-VA opnieuw in de Vlaamse regering geraakt – in het regeerakkoord vastleggen.

De legbatterijkippen zijn al sinds 2012 verboden, maar verrijkte kooien zijn wettelijk gezien nog wel toegelaten. Dat zijn kooien waarin drie tot vijf kippen zitten en hebben een oppervlakte van 750 vierkante centimeter. De ruimte moet ook een nest en een stok hebben. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights wil echter dat ook dergelijke verrijkte kooien worden verboden. Om hun eis kracht bij te zetten ging een onderzoeksteam beelden maken in een megastal van Lokip aan de Lochtenberg in Merksplas. Daar zitten naar schatting net geen 300.000 kippen. De beelden zijn vrij schokkend. Op elkaar gepakte kippen, volledig kaalgepikt, soms mankend en zelfs een dood dier. “Het probleem met zo’n kooikippen is dat ze eigenlijk op een veel te kleine oppervlakte gepropt worden, nooit daglicht zien of zelfs nooit buiten komen”, vertelt woordvoerster Els Van Campenhout van Animal Rights. “Door het leven op gaas krijgen ze ook vee pootproblemen en door de stress pikken ze elkaar volledig kaal. In deze stallen is het echt schokkend: drie verdiepingen hoog met op iedere verdieping drie etages kooien die zich uitstrekken zover het oog reikt. Een trieste realiteit voor de dieren, die nauwelijks de mogelijkheid hebben om hun vleugels te strekken. Maar het is heus niet alleen kommer en kwel bij de kooikippen. Ook op scharrelbedrijven zijn de omstandigheden heel dikwijls verre van ideaal.”

Verbod

Animal Rights maakt de beelden zonder toestemming van de eigenaar van de stallen. “Maar we forceren nooit deuren of ramen en komen ook nergens aan”, benadrukt Els Van Campenhout. “We maken alleen beelden en zijn dan weer weg. We weten dat de zaakvoerders in weze niets illegaal doen, maar de leefomstandigheden voor de dieren zijn zorgwekkend. We weten dat minister Ben Weyts met het idee speelt van een totaalverbod. Met deze actie willen we aantonen dat het echt wel nodig is. Onze petitie is ook al door meer dan 25.000 mensen ondertekend.” Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas) heeft de beelden ook gezien, maar zegt niets te kunnen doen. “Het bedrijf is wat betreft vergunningen met alles in orde”, aldus Wilrycx. “Ik ben er zelf ook al eens geweest en alles was toen in orde. Als er zaken niet in orde zijn, dan zal de inspectie daar wel het nodige voor doen.”

Zelf kiezen

Ook op het kabinet van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) hebben ze de beelden gezien. “Het zijn inderdaad vrij schokkende beelden”, zegt woordvoeder Michael Devoldere. “De minister is voorstander van een verbod op verrijkte kooien, maar dat kan niet op 1-2-3 beslist worden. Dat moet goed uitgewerkt worden én moet opgenomen worden in een regeerakkoord. De bedoeling is in de volgende regering te doen. Zo’n beslissing heeft immers een grote impact op de sector. Op welke termijn en de precieze modaliteiten zijn dus absoluut nog niet bepaald. Maar mensen die echt geschokt zijn door deze beelden en geen eieren willen eten van kooikippen, kunnen daar ook bewust voor kiezen. Op elk ei staat immers een code en als die begint met een 3 wil dat zeggen dat dat ei van een kooikip komt.”

In België bevonden in 2017 van de 9,4 miljoen leghennen bijna 40 procent zich in verrijkte kooien. Het ging om 3,7 miljoen dieren in 78 bedrijven. Iets meer dan 42 procent zit in scharrelschuren ofwel vier miljoen dieren verspreid over 91 bedrijven.