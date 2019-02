N-VA neemt (opnieuw) Leefbaar Merksplas op de korrel Toon Verheijen

22 februari 2019

17u09 0 Merksplas Oppositiepartij N-VA haalt fors uit naar meerderheidspartij Leefbaar Merksplas in het dossier van de kolonie. De gemeente moet voor de horecazaak opnieuw opzoek naar een concessionaris. “De gemeente heeft totaal geen visie op lange termijn.”

De uitbaters van de brasserie op de kolonie zitten met een betalingsachterstand en daarom werd beslist om het contract op te zeggen. De gemeente maakte wel de afspraak dat ze nog tot en met mei verder zouden blijven doen. N-VA Merksplas kaartte de situatie tijdens de gemeenteraad van februari aan, vooral met de vraag om voor de uitbating een langetermijnvisie in te bouwen. “Op die gemeenteraad kwam echter aan bod dat ook in de totaalvisie voor de Kolonie nu wordt geschoven in planning. Logisch dat een uitbater het moeilijk krijgt als zelfs voor het gemeentebestuur geen duidelijke langetermijnvisie voorop staat”, aldus N-VA-gemeenteraadslid Tine van der Vloet. “In maart 2018 hekelde N-VA Merksplas reeds dat de stopzetting van de toenmalige concessie de gemeente en dus ook de belastingbetaler handenvol geld kostte. Amper een jaar later doet zich een vergelijkbare situatie voor. Tijd voor een andere aanpak, gezien de financiële situatie van onze gemeente steeds schrijnender wordt.”

N-VA hoopt dat het gemeentebestuur een totaalaanpak voor dit dossier uiteenzet, en dit met een duidelijke langetermijnvisie. “De Kolonie is een mooi uithangbord voor onze gemeente, maar het huidige gebrek aan visie zorgt ervoor dat de uitbating mank loopt en de belastingbetaler hier bovendien voor opdraait.”, aldus Tine van der Vloet.