N-VA dient klacht in tegen beslissing Leefbaar Merksplas: “Geld moet gaan naar mensen die het nodig hebben en niet naar portefeuille politici.” Toon Verheijen

20 februari 2019

09u48 3 Merksplas N-VA Merksplas dient officieel een klacht in bij de provinciegouverneur. Het verwijt meerderheidspartij Leefbaar Merksplas ‘postjespakkerij’ door het invoeren van extra betaalde mandaten. “Er is helemaal niets onwettig en strikt gezien is het zelfs een besparing.”

Sinds 1 januari van dit jaar zijn de gemeente- en OCMW-raad samengesmolten tot één orgaan. Dat zorgt in principe dat er minder zitpenningen moeten betaald worden, maar N-VA verwijt de meerderheid dat het net meer betaalde mandaten heeft. “Schandalig dat Leefbaar Merksplas een achterpoortje gebruikt om extra betaalde postjes te creëren”, zegt Greet Willemsen aan, die dit aanklaagde in het Bijzonder Comité voor Sociale Zaken. “Voor grote gemeenten waar veel sociale dossiers zijn, is er de mogelijkheid om een extra subcomité op te richten om deze sociale dossiers te behandelen. Groot was de verbazing bij N-VA Merksplas dat het nieuwe bestuur deze regeling aangreep om ook in het kleine Merksplas op deze manier extra betaalde mandaten te creëren. Wat het extra schrijnend maakt is dat de procedure, waarbij mensen zich kandidaat kunnen stellen om verkozen te worden voor dit subcomité niet werd gevolgd. Daarmee werd ook duidelijk wat de bedoeling was. Leefbaar Merksplas legde deze verkiezing naast zich neer en besliste om al de nieuwe betaalde postjes toe te wijzen aan mensen van hun eigen partij.”

N-VA dient nu klacht in bij de provincie. “Extra betaalde mandaten horen niet thuis in een kleine gemeente als Merksplas”, zegt Tine van der Vloet. “Bovendien is er geen verkiezingen gehouden en dat kan dus ook niet. We hopen dat de provinciegouverneur ons volgt zodat het geld naar mensen kan gaan die het nodig hebben en niet naar de portefeuille van lokale politici.”

Besparing

Burgemeester Frank Wilrycx begrijpt de klacht niet en verwijt N-VA spijkers te zoeken op laag water. “Het Bijzonder Comité voor Sociale Zaken bestaat uit zes mensen en de voorzitter en die vergaderen één keer in de maand. Soms zijn er echter dringende dossiers die niet kunnen wachten en daarom hebben we een kerncomité samengesteld van twee mensen en de voorzitter. In januari en februari is dat echter niet bijeengekomen. Strikt gezien is het een besparing, want het wordt enkel in dringende dossiers bijeen geroepen en dan zijn het maar drie personen en geen zeven.” Ook de onwettige aanduiding is volgens Leefbaar Merksplas larie en apekool. “We hebben twee mensen voorgesteld en daar is geen enkele opmerking op gekomen. Van N-VA heeft zich ook niemand kandidaat gesteld. Omdat er maar twee waren, hebben we die gewoon aanvaard. Moest N-VA wel iemand voorgesteld hebben, dan was er wel een stemming geweest.”