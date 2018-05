Moved to Help lokt duizenden bezoekers 16 mei 2018

02u51 0

Een paar duizend mensen trokken zondag naar de Kolonie in Merksplas om er zich van hun sportiefste kant te laten zien of om er gewoon een gezellig hapje te eten bij een van de foodtrucks.





De organisatie van Moved to Help, de grootste benefiethappening uit de Kempen, wist zo'n 80.000 euro weten te verzamelen voor het goede doel. Heel wat bedrijven, zoals het team van Soudal, kwamen meedoen aan de soms grappige opdrachten. De acht goede doelen voor dit jaar zijn vzw 't Antwoord in Turnhout, De Schakel in Beerse, Samenlevingsopbouw Energie en Waterprojecten, vzw Sportpret, Vibo De Ring, Ispahan, Move for Parkinson en Nekarea.





(VTT)