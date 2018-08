Minister Muyters plukt kerstomaten 01 september 2018

02u37 0 Merksplas Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters (N-VA) stak gisteren eventjes de handen uit de mouwen bij tomatenkweker Luc Beirinckx aan Berkelaar.

De minister kwam er in het bedrijf Den Berk Delice kijken naar het reilen en zeilen van de tomatenkweker en luisteren naar de noden en verzuchtingen in de sector.





"We willen met dit initiatief er vooral voor zorgen dat ministers wat dichter bij de land- en tuinbouwbedrijven komen te staan", zegt Sonja De Becker van de Boerenbond. "Heel wat politici zijn echt begaan met onze bedrijven en daarom willen we hen net de kans geven om écht te ervaren wat het is om op de werkvloer van bijvoorbeeld een tuinbouwbedrijf te staan." De voorbije zomermaanden brachten verschillende ministers en parlementsleden over heel Vlaanderen bezoek aan bedrijven uit allerlei sectoren. Het was telkens de bedoeling dat ze ook daadwerkelijk aan de slag gingen. (VTT)