Minister geeft goedkeuring voor megastal in Markvallei Gemeente verbolgen over beslissing en tekent opnieuw beroep aan Toon Verheijen

23 januari 2019

16u47 2 Merksplas Het gemeentebestuur trekt naar de raad voor vergunningsbetwistingen omdat minister Joke Schauvliege (CD&V) het licht op groen heeft gezet voor een megastal in de Markvallei. “Ze dwarsboomt hiermee zelfs haar eigen plannen om de Markvallei te vrijwaren als open ruimte.”

Quirijnen Dairy Farming diende in 2018 de aanvraag in voor de stal en de loodsen op de hoek van Berkelaar en de Vondelweg. Alles samen zou het project 25.000 vierkante meter bedragen die dus ook volledig verhard zou worden. De aanvrager verklaarde ook dat het ging om een uitbreiding van een bestaand rundveebedrijf. Daar zitten nu 135 koeien en is 2.500 vierkante meter verhard. Vooral door de omvang van het project en ook het feit dat de stallen zo’n elf meter hoog zouden worden, stootte dat op veel protest. Uiteindelijk kwamen er tijdens het openbaar onderzoek niet minder dan 135 bezwaarschriften binnen.

Ondanks dat verleende de provincie eind vorig jaar al een vergunning, maar onder meer het gemeentebestuur ging in beroep bij de minister. Maar ook Joke Schauvliege verleent nu een vergunning. “Ze levert een vergunning af voor 1.499 runderen. Hiervoor worden 2,5 hectare verhard waarvan ongeveer 1,5 hectare door gebouwen”, zegt een verontwaardigde burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas). “De minister legt zowat alle negatieve adviezen naast zich neer. De Vlaamse en provinciale adviesorganen hebben een negatief advies gegeven net als het gemeentebestuur. Heel wat inwoners dienden ook bezwaar in. Er is dus geen enkel draagvlak voor dit project.”

Volgens Frank Wilrycx dwarsboomt de minister ook de plannen van haar eigen kabinet. “De Vlaamse regering wil de open ruimte in Vlaanderen vrijwaren. Gemeenten worden geadviseerd om geen open ruimte aan te snijden, maar hier doet ze in praktijk het tegenovergesteld. Bovendien is ze bezig met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplas (een RUP) om deze zone als open ruimte te vrijwaren. Met deze beslissing doorkruist ze haar eigen plannen.Het is onvoorstelbaar dat de Vlaamse overheid een visie ontwikkelt en vraagt aan de gemeentes om hier naar te handelen en dat ze dit dan zelf in concrete dossiers naast zich neerlegt.”

De gemeente zal in beroep gaan tegen deze beslissing bij de raad voor vergunningsbeslissing.