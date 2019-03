Massale opkomst voor sponsorwandeling om Markvallei te redden van megastal Toon Verheijen

31 maart 2019

16u37 0 Merksplas De sponsorwandeling van het nieuwe platform Red de Markvallei trok zondag enkele honderden wandelaars naar Merksplas. Met de wandeling wil het actiecomité geld inzamelen om de juridische procedure op te starten tegen de plannen van Quirynen Dairy Farming om en megastal voor 1.499 runderen te bouwen.

“Een van de laatste waardevolle stukjes agrarisch landschap op het kruispunt van de Berkelaar met de Vondelweg dreigt hiermee verloren te gaan”, zegt Herman Lenoir namens Red de Markvallei. “Tijdens het openbaar onderzoek werden al 155 bezwaren ingediend, maar de provincie gaf toch een vergunning ondanks negatief advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie. Later deed ook minister Schauvliege dat ondanks het negatieve advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie. Er is maar één manier om dit te stoppen en dat is een verzoekschrift tot vernietiging van deze beslissing bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen”, zegt Lenoir. “Zowel de gemeente Merksplas als Natuurpunt hebben al beslist die procedure op te starten. Wij willen ons ook als platform alten horen. Daarom zullen we verschillende activiteiten organiseren om zo ons steentje bij te dragen. Het is belangrijk dat we onze stem laten horen.”

Op 6 mei is er ook nog een debat in GC DE MARc/kT met Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en vertegenwoordigers uit de landbouwsector en Natuurpunt. Guy Tegenbos is moderator.