Man betrapt met drie gram speed in zijn cel Kristof Baelus

01 februari 2019

18u47 0 Merksplas Glenn V.S. werd in zijn cel in de gevangenis in Merksplas betrapt met drie gram speed. Naar eigen zeggen had hij deze nodig om rustig te blijven, momenteel krijgt hij aangepaste medicatie. Er hangt de man zes maanden extra celstraf boven zijn hoofd.

“De rode draad doorheen mijn cliënt zijn ‘carrière’ is drugs. Momenteel zit hij al vier jaar en half in de cel. Het einde van deze periode is in zicht, in september zou hij vrijkomen”, zegt zijn raadsman.

Sinds enkele maanden zou de man geen drugs meer gebruiken en heeft hij werk binnen de gevangenis. Zijn raadsheer stelt voor dat de man zich ambulant laat behandelen voor zijn drugsverslaving, een vaste dagbesteding zoekt en onder toezicht blijft van een justitieassistente. De rechtbank spreekt zijn vonnis uit op 1 maart.