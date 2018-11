Leerlingen Qworzó en Vrije Basisschool Merksplas planten vredesboom Toon Verheijen

09 november 2018

16u15 1 Merksplas Leerlingen van de basisscholen Qworzó en de Vrije Basisschool hebben vrijdag een optocht gehouden door het dorp en hebben een vredesboom geplant in het teken van de vrede.

De gemeente wilde de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog niet zomaar voorbij laten gaan. Een tachtigtal kinderen trok onder begeleiding van een aantal muzikanten van Fanfare Sint-Willibrordus in stoet vanop de Markt via de Schuttershofstraat naar het grasveld kruising Schuttershofstraat/Leest. Daar hebben de leerlingen dan een vredesboom aangeplant. Vorig jaar deed Natuur en Bos immers een oproep naar alle steden en gemeenten om een vredesboom te planten. Meer dan 200 kandidaten, waaronder Merksplas, schreven zich in. UIteraard werd de plechtigheid afgesloten met de Last Post.