Leerlingen Qworzo en VBS doen graag gek 10 februari 2018

De leerlingen van de gemeentelijke basisschool Qworzó en de Vrije Basisschool Merksplas dosten zich vrijdag uit als prinsessen, politiemannen, brandweerlui, gekke monsters of piraten. De leerlingen van Qworzó trokken in de voormiddag door de straten rond de school en zijn daarna getrakteerd op een lekkere pannenkoek. Die hebben ouders klaargemaakt. De leerlingen van de Vrije Basisschool mochten al in de voormiddag smullen van de duizend pannenkoeken die de leesmoeders hebben gebakken. Na de middag vormden zij een stoet. (VTT)