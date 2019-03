Leerlingen en leerkrachten willen samen 1.792 kilometer lopen Toon Verheijen

19 maart 2019

De leerlingen en leerkrachten van de scholen in Merksplas gaan op dinsdag 2 april samen de afstand afleggen tot de drie zustersteden Grodzisk Wlkp. in Polen (880 kilometer), Delligsen in Duitsland (384 kilometer) en Hatfield in Engeland (528 kilometer). Alles samen dus de afstand van 1.792 kilometer.

“Het staat de scholen vrij om hier een goed doel aan te koppelen”, zegt Els Van Schaeren van de sportdienst. “Zo zullen de leerlingen van Qworzó zich voor deze sportprestatie laten sponsoren voor Kom op tegen Kanker. De leerlingen van de Vrije Basisschool hebben alvast hun steentje bijgedragen voor het goede doel. Een gedeelte van de opbrengst van hun jaarlijkse sponsortocht zal overgemaakt ten voordele van Kom op tegen Kanker.” Iedereen kan de lopers komen aanmoedigen op dinsdag 2 april tussen 10 en 11 uur. Zij vertrekken op de Markt en lopen via de Leopoldstraat en het rusthuis richting Bevrijdingsstraat en zo terug naar de Markt.