Ledverlichting rond kerk 03 september 2018

02u27 0

De gemeente investeert in ledverlichting. Het kerkplein wordt momenteel verlicht door 26 bolvormige armaturen met gloeilampen. De verlichtingspalen zijn aan vervanging toe en daarom wordt beslist om over te schakelen naar ledverlichting. Het kadert wel in een wedstrijd van het Vlaams Energieagentschap. Tot en met 7 oktober kan je stemmen voor dit energieproject in Merksplas. Als voldoende inwoners hetzelfde doen, dan investeert de Vlaamse overheid mee tot maximaal 1 euro per inwoner. Stemmen kan via www.stroomversnellers.be (VTT)