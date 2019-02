Landbouwer medeplichtig aan drugslabo in verhuurde loods Jef Van Nooten

13 februari 2019

13u35 0 Merksplas Landbouwer Jan V. (34) uit Merksplas heeft van de rechter in Turnhout een gevangenisstraf van 3 jaar gekregen omdat hij zijn loods verhuurde aan een drugsbende. De celstraf is volledig met uitstel uitgesproken. Hij moet ook wel een boete van 20.000 euro betalen.

De politie viel de loods binnen in december 2017. Op dat moment waren er al twee maanden observaties bezig. In de loods was een drugslabo onder gebracht waar amfetamines werden aangemaakt. De landbouwer heeft altijd vol gehouden dat hij niet wist dat waarvoor de huurders de loods gebruikten. “Er zat een slot op en de ramen waren afgeplakt met een folie. Van zodra hij een chemische geur heeft waargenomen, heeft hij de huurder gebeld dat de loods ontruimd moest worden”, pleitte zijn advocaat. De rechter gelooft echter niet dat Jan V. niet op de hoogte was. De loods werd verhuurd aan een Nederlander. Hij krijgt een celstraf van 4 jaar (waarvan 2 jaar met uitstel) en moet een boete van 60.000 euro betalen.