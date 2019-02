Lammetjes knuffelen in ’t Vaneleke: “Kijk mama hoe schattig!” Toon Verheijen

17 februari 2019

08u15 0 Merksplas De vele lammetjes op ’t Vaneleke zijn afgelopen weekend weer flink geknuffeld door heel wat kinderen. De jongelui kregen van boer Koen ook een echte papfles om ze eten te geven. Tot april zijn kinderen op zaterdag altijd welkom rond 13.30 uur. Over twee weken is er ook ‘Carnaval in de Schapenstal’.

Je hoort de lammetjes al van ver. Het lijkt er wel op of ze weten dat het bijna 13.30 uur is. “We zullen er eens aan beginnen”, lacht boer Koen Huybrechts waarop hij terugkomt met een aantal grote papflessen. Hij neemt ook een paar lammetjes uit de stal – sommigen zijn nog maar een week oud – en alle aanwezige kinderen mogen ze knuffelen en eten geven. “Kijk mama, papa kei schattig”, klinkt het bij heel wat kinderen. Koen Huybrechts en Nele Bellens doen het nu al enkele jaren, maar de kinderen blijven toch komen. “We hebben nu een 75-tal lammetjes, een groot deel ook mijn ouders”, vertelt Koen. “Nog tot zowat eind maart zijn de kinderen hier zeker welkom. We doen dat graag voor de kinderen. De lammetjes moeten toch eten hebben en de kinderen genieten ervan.” Vaneleke maakt haar ijs ook van de schapenmelk sinds enkele jaren. En ook dat heeft succes. “En nu ben ik voor het eerst aan het experimenteren of we er ook rijstpap van kunnen maken’, lacht Nele.

Op 2 maart organiseert het Vaneleke ook een carnavalsfeest in het zaaltje. “Dan komt er een clown, hebben we een goochelshow en een ballonplooier”, vertelt Nele. “Kinderen krijgen ook gratis wafelfrietjes dan.” De inkom bedraagt 5 euro.