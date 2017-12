Kunstvrienden zoeken gulle sponsors VZW HEEFT 160.000 EURO NODIG VOOR UITBREIDING ZAAL TOON VERHEIJEN

02u34 0 ton wiggenraad repro Een simulatiebeeld van het nieuwe glazen inkomgebouw. Merksplas De vzw Kunstvrienden starten begin 2018 met de uitbreiding van hun zaal aan Molenzijde. Het geklasseerde monument krijgt er dan aan de kant van het schuttersveld een glazen inkomgebouw bij. Het hele project kost de vereniging zo'n 460.000 euro. Een groot deel kan de vzw lenen via de gemeente, maar de vereniging is vooral ook nog op zoek naar gulle sponsors.

De Kunstvrienden uit Merksplas werd al opgericht in 1883 en verhuisde in 1894 naar het gebouw aan Molenzijde dat toen werd opgetrokken op de grond van de toenmalige voorzitter Georges Lambert. Het bestaat uit een harmonie, een hofkapel, twee jeugdorkesten, een schuttersgilde en een percussiegroep. Een meer dan levendige vereniging dus. Het gebouw is ondertussen beschermd als monument. In de jaren '80 werden er al wel eens wat verbouwingen gedaan. Tussen 2000 en 2016 volgden deelprojecten als het podium in de zaal, het dak, twee nieuwe wippen op het schuttersveld en de heraanleg van de parking. Maar nu is het tijd voor de zwaarste dobber.





Ton Wiggenraad Bart Noyen, voorzitter van de vzw Kunstvrienden.

Noodzaak

"Over deze plannen denken we eigenlijk al héél lang na", vertelt Bart Noyen, voorzitter van de Kunstvrienden. "Eigenlijk moesten we echt wel iets doen. De toiletten bijvoorbeeld zijn absoluut niet meer toegankelijk voor ouderen of mindervaliden. Het keukentje achter het podium voldoet ook niet meer aan de normen. Tijdens repetitieavonden zit het jeugdorkest soms in een zaaltje dat ze moeten huren in het Gemeenschapscentrum. Het is gewoon niet meer van deze tijd. De bedoeling is dat we met de nieuwbouw in de eerste plaats een nieuwe inkom creëren met twee grote glazen wanden. Daar komt ook het sanitair in, een technische ruimte, een keuken en een leslokaal dat gebruikt kan worden als vergaderruimte. Na de nieuwbouw kunnen we binnen in de zaak zelf beginnen met verbouwingen. De huidige keuken wordt dan archief- en opslagruimte."





Plannen hertekend

Bouwen kost geld. Dat weten ze bij de Kunstvrienden maar al te goed. Ooit hebben ze geprobeerd om via een of ander subsidiekanaal een dossier in te dienen, maar dat moest toen via een openbare aanbesteding lopen. De goedkoopste offerte bedroeg toen 620.000 euro. Uiteindelijk werd dat dossier niet goedgekeurd en werden de plannen hertekend. Nu kosten de nieuwbouw en verbouwing wel nog altijd 460.000 euro. "Maar de gemeente heeft ons al een mooie cadeau gegeven in de vorm van een renteloze lening van 300.000 euro, terug te betalen in 30 jaar vanaf 2019. Dat vinden we mooi. Vooral omdat we het komende jaar ook zonder inkomsten gaan zitten omdat we de zaal niet kunnen verhuren", zegt Noyen.





Spaarboekje

"We hebben zelf ook wel een spaarboekje, maar dat geld kunnen we ook niet ineens opgebruiken want onze vereniging moet ook draaiende blijven. De vaste kosten moeten ook betaald worden. Daarom hopen we vooral op giften van mensen die ons een warm hart toedragen. We zijn ook blij dat we bij de Koning Boudewijnstichting een projectrekening hebben kunnen krijgen. Nu willen we vooral uitkijken naar het najaar 2018 en het moment dat we iedereen kunnen uitnodigen in onze aanbouw waar we al zo lang van dromen." De rekening bij de Koning Boudewijnstichting is BE10-0000-0000-0404 met vermelding van 128/2927/00053.