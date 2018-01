KSK kan binnenkort weer voetballen 20 januari 2018

02u42 0 Merksplas De technische dienst van de gemeente stak donderdagnamiddag en gisteren heel de dag nog serieus de handen uit de mouwen om de kantine van KSK Merksplas wind- en regendicht mogelijk te maken. Het gebouw is immers eigendom van de gemeente.

"We hebben er nu een waterdichte folie op gelegd", vertelt Alex Peeters, hoofd van de technische dienst. "We hebben van de expert al we de toelating gekregen om volgende week een nieuwe onderlaag op het dak te leggen. Daarna is het gebouw in principe weer bruikbaar." Volgende week komt er ook nog iemand langs om het veld te inspecteren. "Mogelijk zal er een gedeelte van het gras afgegraven moeten worden omdat daar ook de ramen gevallen en verbrijzeld zijn. We willen niet het risico nemen dat spelers zich door glasscherven zouden blesseren."





Bij de club zijn ze enorm tevreden met het werk van de technische dienst. "Als het een beetje meezit, dan kunnen we misschien volgende week onze kantine al gebruiken", zegt pr-verantwoordelijke Jef Van Dun. "Alles hangt er natuurlijk van af of het A-veld gedeeltelijk afgegraven moet worden." (VTT)