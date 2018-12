Kribbehut aan kerststal opent dit weekend VTT

14 december 2018

13u21 0 Merksplas De Merksplasse kerststal zal vanaf zaterdag 15 december weer in volle glorie te bewonderen zijn. De Vrienden van de Kerststal hebben er de voorbije dagen weer flink wat tijd in gestoken om ze klaar te krijgen.

Uiteraard is ook de Kribbehut weer van de partij. Die is open op zaterdag 15 december van 12 tot 19 uur en zondag 16 december van 10 tot 19 uur. Van 21 december tot 6 januari op weekdagen van 12 tot 18.30 uur en op zaterdag van 12 tot 19 uur. zaterdagen van 12.00 tot 19.00 uur. Op maandag 24 december en op kerstdag van 10 tot 21 uur en op tweede kerstdag zelfs al vanaf 9 uur. De Kribbehut is gesloten op 17-18-19-20-31 december en 1 januari. Op woensdag 26 december zorgt Jef Van Dijck voor sfeervolle muziek aan de kerststal.