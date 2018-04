Klauteren en kampen bouwen 10 april 2018

02u33 1

De elfde editie van de Buitenspeeldag vindt dit jaar plaats op 18 april. Het doel ervan is om kinderen en jongeren te sensibiliseren rond buiten spelen en sporten in de publieke ruimte. In Merksplas kunnen kinderen zicht uitleven op een klimmuur, een springkasteel, vissen, kampen bouwen, pleinspelen, knutselen met natuurmaterialen, fiets- en gocartparcours en nog andere activiteiten. De Buitenspeeldag vindt plaats van van 13.30 tot 16.00 uur op de Speelkolonie aan de Kapelstraat 11 en is er voor kinderen tussen 7 en 12 jaar. Deelnemen is gratis. De gemeente voorziet voor iedereen een drankje en hapje als 15-uurtje. (VTT)