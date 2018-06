Klanten nemen zelf café Chapeau over 70 INWONERS KOPEN AANDEEL VAN 500 EURO IN COÖPERATIEVE TOON VERHEIJEN

21 juni 2018

02u52 0 Merksplas Een zeventigtal Spetsers heeft een aandeel gekocht van de net opgerichte coöperatieve Coopuweigencafé. Ze heropenen samen hun geliefde café Chapeau nadat het al sinds januari gesloten was. Acht bestuursleden zullen instaan voor het dagelijks beheer. "Een café voor en door inwoners van Merksplas. Mooi toch", lacht Gunther Melis.

Café Chapeau aan de rotonde in Merksplas is een van de drukst bezochte kroegen in het Spetsersdorp, maar de voorbije maanden bleef het stil. Sinds januari bleef de kroeg toe omdat er geen overnemer opdook. "Een paar vaste klanten zijn dan naar een studiedag geweest over coöperatief ondernemen en dat bracht ons op het idee om een cvba te beginnen", vertelt Gunther Melis. "Toen we het lanceerden onder de vaste klanten, waren er snel heel wat te vinden voor het idee. We zijn dan maar aan een goed businessplan beginnen werken. Ondertussen zitten we al met 70 coöperanten die elk 500 euro hebben gestort. En er mogen er natuurlijk altijd nog bijkomen (lacht)."





Raf Van Aelst sluit zich daar volmondig bij aan. "Dit hadden we niet verwacht. Het toont aan dat Chapeau altijd bij Merksplas heeft gehoord."





De handige Harry's onder de coöperanten hebben de voorbije weken de handen flink uit de mouwen gestoken. "We hebben het café opgeknapt en een nieuwe look gegeven", zegt Melis.





Flexi-jobs

"Ook het terras en de tuin hebben we flink onder handen genomen want dat was totaal overwoekerd. Het bekende logo heeft een eigentijdse make-over gekregen met veel respect voor het originele ontwerp. We willen van café Chapeau weer een dorpskroeg maken voor en door de mensen van Merksplas. Het moet net als vroeger een ontmoetingsplaats worden voor de Spetsers. We denken ook aan optredens, tentoonstellingen, bijeenkomsten, vergaderingen en ga zo maar door."





Van de 70 coöperanten zullen er 8 samen de Raad van Bestuur vormen. Zij zullen zorgen voor de dagelijkse werking. Een of enkelen van hen zullen altijd aanwezig zijn als de kroeg open is. "Maar we gaan ook werken met flexi-jobs", zegt Gunther Melis. "Die mensen hebben we al gevonden. Ze moeten wel van Merksplas zijn. We hebben nu een businessplan voor drie jaar opgesteld, maar de bedoeling is dat de cvba het café voor altijd gaat blijven uitbaten." Café Chapeau opent vrijdag om 20 uur opnieuw de deuren.