31 december 2018

Niet alleen in de winkels was het maandagvoormiddag een drukte van jewelste. Ook op straat krioelde het van de mensen. En dat waren dan vooral zingende kinderen die van deur tot deur trokken om hun zingzakken te laten vullen met centjes en lekker snoepgoed. Hier en daar zorgden de winkeliers of verenigingen voor een standje met lekkere chocolademelk, een warme wafel en een frisdrank en uiteraard een glühwein of jenevertje voor de ouders.