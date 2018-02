Kapel Kolonie volgeboekt tot na zomer VAN BEDRIJFSFEESTJE TOT MINI-TOMORROWLANDHUWELIJK TOON VERHEIJEN

15 februari 2018

02u34 0 Merksplas De kapel van de Kolonie, de open stallen en de 40 hectare grond errond, scoren hoge ogen als evenementensite. Tot na de zomer zitten de meeste weekendavonden al volgeboekt met feesten. Sinds gisteren is ook de bijbehorende website online. Uitbater GR Events pakt ook uit met een vernieuwend feestconcept: eerst een culinaire wandeling door de kapel en dan feesten.

Gunther Roefs tekende met zijn bedrijf GR Events Group vorig jaar in op de concessie die de gemeente Merksplas had uitgeschreven voor de kapel van de Kolonie. Wie vanaf nu iets wil organiseren in de kapel, moet dus bij Gunther zijn. Concreet gaat het om de kapel, de open stallen en de 40 hectare grond die erbij hoort. Een hele kluif dus. "We richten ons vooral op trouw- en bedrijfsfeesten", vertelt Roefs. "De kapel blijft de hoofdlocatie, maar we kunnen dus ook die open stallen aanbieden. Al moeten we bij de feesten in open lucht ook nog altijd een goed plan B achter de hand hebben maar daar is nog altijd plaats voor. Al die grond errond is perfect, want de laatste tijd merken we dat veel huwelijksfeesten kleine festivals worden. Overnachten in een tent hoort er dan ook bij. Zelfs een mini-Tomorrowland behoort tot de mogelijkheden. We kunnen de 40 hectare grond ook gebruiken voor ruitertornooien en jumpings."





Tot 2021

Roefs zit al een tijdje in de evenementensector. De concessie in Merksplas heeft wel voor een berg extra werk gezorgd. "Tot na de zomer zitten we al alle zaterdagen volgeboekt", zegt Roefs. "We hebben iemand voltijds op Merksplas gezet. De concessie loopt nu tot 2021. We hopen natuurlijk dat ze verlengd kan worden, maar dan zijn er ook grote werken gepland in de kapel. Dan wordt de binnenkant aangepakt en komt er in de kelder een ruimte voor sanitair en een keuken."





Het Gevangenismuseum dat nu in de kelder is gevestigd, zal dan ook verhuizen. "We moeten alleen nog bekijken waar het zal ondergebracht worden", zegt burgemeester Frank Wilrijcx (Leefbaar Merksplas). "Het zal sowieso op de site blijven, maar de precieze locatie weten we nog niet."





Als de concessie na 2021 wordt verder gezet - waar Roefs op hoopt - is het wel de bedoeling dat er ook tijdens de werken gefeest kan worden. "Dat zal dan wel niet in de kapel zijn, maar bijvoorbeeld in een of meerdere spiegeltenten die we aan de kapel kunnen zetten."





Nieuw concept

Roefs pakt binnenkort ook uit met een evenement in navolging van de 30-plusfuiven, waarvan hij jaren geleden de voortrekker was.





Op 24 maart is het de eerste editie van Mystery Chapel. Op 10 november volgt een tweede editie.





De bedoeling is om het daarna twee keer per jaar te doen. "We mikken weer vooral op 30-plussers", zegt Roefs. "Het begint met een culinaire rondgang door de kapel langs allerlei foodstands om daarna over te gaan in nog een afterparty met dj's", zegt Gunther.





Alle info op www.kapel.be.