Kantine op recordtempo vernieuwd PLANNEN MERKSPLAS SK VERVROEGD NA STORMSCHADE IN JANUARI WOUTER DEMUYNCK

25 augustus 2018

02u43 0 Merksplas Voetbalclub K. Merksplas SK heeft een nieuwe

kantine, nadat de storm van 18 januari over de oude raasde. Omdat de club al met een nieuwbouw voor de kleedkamers bezig was, ging alles sneller dan verwacht.





De storm van 18 januari dit jaar hield lelijk thuis bij voetbalclub K. Merksplas SK. Een groot deel van de dakbedekking van de kantine kwam los en de helft van de ramen werd er uitgeblazen. Op het moment van de storm werd gewerkt aan een uitbreiding van het gebouw, met daarbij onder meer vier gloednieuwe kleedkamers. "Die uitbreiding was toen bijna af, de oplevering volgde in maart", vertelt voorzitter Ludo Verheyen. "We wisten dat de kantine aan vernieuwing toe was, maar ze was wel nog bruikbaar. De vernieuwing stond gepland maar dat was nog niet concreet. De storm heeft dan vooral het oude gedeelte van het gebouw beschadigd, waarop we met de gemeente - dat eigenaar is van de gebouwen - hebben overlegd om de bestaande aanneming van de nieuwbouw uit te breiden naar een grondige herstelling van de kantine. Alles werd grondig geïsoleerd en ook de technische installaties werden vernieuwd. Ons bestuur heeft zelf ook nog onder meer geïnvesteerd in een vernieuwing van de keuken en de geluidsinstallatie."





Zelfde aannemer

Dankzij de nieuwbouw zijn er ook vier gloednieuwe kleedkamers, een lift voor mindervaliden en bovenop de kleedkamers een terras met zicht op alle voetbalvelden. Dat die nieuwbouw al in aantocht was, heeft ook de herstelling van de kantine sneller in gang gezet. "De architect en de aannemer hebben die plannen erbij kunnen nemen. De herstelling was opgenomen in de begroting van volgend jaar, maar je kan nooit 100% zeker weten dat dat lukt", vervolgt Verheyen. "Nu was het een geluk bij een ongeluk dat het wel moest gebeuren. Het is een erg mooi complex geworden. We zijn ook heel tevreden over het overleg met de gemeente, dat steeds vlot verliep. Het gebouw bestaat vooral uit staal en beton, dus we zijn gewapend tegen een volgende storm."





Uiteindelijk heeft de schade geen grote impact gehad op de competitie. "We hebben één wedstrijd moeten uitstellen. De technische dienst van de gemeente heeft het dak vrij snel afgedekt met een zeil en de muren dichtgemaakt met houten panelen. Dat gedeelte van de kantine hebben we wat afgezonderd en we hebben ons beholpen met wat beschikbaar was. De gemeente heeft ook zeer snel een kwart van het voetbalveld heraangelegd."





Gisteren vond de officiële opening van de kantine plaats. Er werd een kleine gedenkplaat onthuld en er werd een rondleiding gegeven in het nieuwe gebouw.