Jef Van Accom (65) draagt de macht over na 40-jarige carrière Toon Verheijen

01 maart 2019

16u44 0 Merksplas Een speciale dag voor Jef Van Accom. Na een carrière van exact veertig jaar bij de brandweer van Merksplas zwaait hij af als dienstchef. Hij heeft nog wel een jaartje verlenging gevraagd, maar daarna is het echt gedaan. “Het is een mooie job, met moeilijke maar ook dankbare momenten. Wat nu ? Ik ben nogal een natuurmens. Ik zal me niet vervelen.”

De brandweer van Merksplas kampte in 1978 met het probleem voor de invulling van de post van korpsoverste. Jef Van Accom werd aangeklampt met de vraag of hij de opleiding tot officier niet wilde volgen. “Een vriend/buurmaan besloot ook mee te doen net als twee brandweermannen die al in het korps zaten”, vertelt Jef. “Je kan het vervolg al raden. We waren alle vier geslaagd (lacht). Het probleem was dus ineens opgelost. De twee die al pompier waren zijn dan officier geworden en mijn buurman en ik zijn dan gewoon brandweerman geworden. Maar uiteindelijk ben ik korporaal, onderluitenant en dan alsnog dienstchef geworden. Ik ben dat nu elf jaar en elf maanden geweest. Het is mooi geweest. Ik ben 65 en moét op pensioen (grijnst naar burgemeester Frank Wilrycx). Ik heb wel een verlenging van een jaar aangevraagd om nog wat wachten te kunnen doen. Maar daarna is het echt gedaan.”

Vierde poort

Jef kijkt tevreden terug. “Er zijn zware en moeilijke momenten geweest. Zoals het ongeval met een hakselaar waar een meisje door is gestorven. Of het zware ongeval meer dan 35 jaar geleden waarbij een vrouw stierf toen we haar uit het wrak haalden. Dat zijn momenten die je niet vergeet en als je voorbij de plaats rijdt waar het gebeurt is, dan komen de herinneringen nog altijd terug. Maar ook veel mooie en dankbare momenten. Burgers die ons complimenten geven voor ons optreden. Dat doet ook altijd deugd.” Maar net zo goed zijn er echt grappige momenten geweest. “Op een bepaald moment werd onze kazerne met drie uitrijpoorten te klein en ijverde ik voor een vierde poort. Ik had een etentje beloofd als die er zou staan. Op een bepaald moment hadden de jongens van ons korps een klein houten poortje tegen de kazerne gezet en mij een foto bezorgd. Ik moest trakteren want de poort stond er. Hilarisch, maar ik heb het wel gedaan. Uiteindelijk is de echte poort er wel gekomen hoor.”

Vriendschap

Het korps van Mersplas bestaat uit een dertigtal mensen waarvan de nieuwe dienstchef Jan Peeraer de enige beroeps is. De voorbije drie jaar zijn er negen nieuwe jonge brandweermannen begonnen. “Ons korps hangt goed aan elkaar. Iedereen staat paraat voor elkaar.” Burgemeester Frank Wilrycx is trots op zijn afscheidnemende dienstchef. “Hij gaat nog wel verrast worden. Dat is in Merksplas een traditie (grijns).”

Jan Peeraer is vanaf vrijdag de nieuwe dienstchef. Hij startte in 1992 bij de brandweer als vrijwilliger en werd in 2007 officier. “In 2012 kreeg ik de kans om beroeps te worden en werd mijn ‘hobby’ mijn beroep. In 2015 ben ik dan opgenomen in de zonale werking, maar ik heb altijd de binding met Merksplas gehouden.Ik ga het werk van Jef verderzetten. Hopelijk slagen we er nog in om de zwarte vlag voor onze kazerne weg te krijgen. Die is er ooit gekomen door de perikelen na de brandweerhervorming, maar we hopen ooit die perikelen allemaal weg te werken.”