In 12 Amerikaanse staten verboden, maar u proeft ervan in Merksplas: bier van 28% Kolonie Merksplas twee dagen ondergedompeld in wereld van microbrouwerijen Toon Verheijen

08 maart 2019

09u18 0 Merksplas De organisatoren van het nieuwe Hoppe Craft Beer Festival in Merksplas pakken dit weekend uit met het allereerste evenement dat zich puur op de microbrouwerijen richt. Je kan er honderd bieren uit achttien landen ontdekken. Enkele bezoekers kunnen ook proeven van iets bijzonder: de Samuel Adams Utopias. Een bier met een alcoholgehalte van 28 procent, verboden in twaalf Amerikaanse staten.

Niek Groen, Marc Moonen, Koen Broeckx en Koen Nijs hebben er ‘zware’ weken opzitten. Ze trokken op pad om voor de eerste editie van het Hoppe Craft Beer Festival een unieke bierkaart samen te stellen. Hun focus: microbrouwerijen, die op erg kleine schaal produceren. “We zijn bewust zelf op zoek gegaan naar onze bieren en dat heeft wel wat moeite gekost, maar we wilden onze bezoekers toch eens iets aan proberen te bieden wat ze echt nog niet kennen”, vertellen de vier organisatoren. “Er zullen zeker enkele Belgische bieren tussen zitten, maar we mikken toch vooral op buitenlandse bieren. We hebben er uit achttien landen, onder meer uit Nederland, Zweden, Canada en de VS. Het leuke aan zo’n microbrouwerijen is dat ze nog op een authentieke manier werken. Zo’n brouwerijen durven ook nog experimenteren en levert soms verrassende resultaten op. We mikken trouwens vooral op bieren in blik, omdat we denken dat dat uiteindelijk toch de toekomst zal worden.”

Zaterdag lanceert Hoppe het nieuw bier van Dochter van de Korenaar uit Baarle-Hertog/Baarle-Nassau. Twee brouwerijen komen ook zelf hun bier laten proeven. Er is ook een USA-bar. “Daar serveren we naast een groot aanbod van bieren op blik ook twee bieren van Hopworks Urban Brewery en Caldera. Die worden uiteraard vers getapt vanuit onze eigen ‘American pimped-up PHILCO fridge’ uit het jaar 1948.”

350 euro per fles

Maar bezoekers krijgen ook de kans om een redelijk exclusief Amerikaans bier te proeven, voor zover dat nog een bier genoemd kan worden. Het gaat om een Samuel Adams Utopias limited edition 2017. “Een beperkt aantal bezoekers zal de kans krijgen om een shotje van het bier te proeven”, zegt Marc Moonen. “Per fles betaal je er gemakkelijk 350 euro voor. Het heeft een alcoholpercentage van 28 procent. Daarom is het zelfs in twaalf Amerikaanse staten verboden om te verkopen en is het ook nauwelijks verkrijgbaar in Europa.”

Kolonie

Het festival vindt op zaterdag 9 en zondag 10 maart telkens vanaf 13 uur plaats in het bezoekerscentrum van Merksplas Kolonie. Tickets kosten 12,5 euro. Voor een combiticket betaal je 19,5 euro.