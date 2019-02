Hangbuikzwijntjes hebben voorlopig nieuwe thuis Toon Verheijen

De politie Noorderkempen verspreidde eerder deze week een ‘opsporingsbericht’ voor een loslopend hangbuikzwijntje aan de Steenweg op Weelde. Dat werden er uiteindelijk twee, maar dankzij twee jagers en enkele werknemers van de technische dienst van de gemeente hebben ze een voorlopig onderkomen gevonden bij Marion Mud.

“Ik had het bericht ook gezien en omdat de eigenaar niet opdaagde dacht ik: ik zal ze wel even opvangen”, lacht Marion Mud. “De jagers en de mensen van de technische dienst hebben echt wel puik werk geleverd. Ze hebben ze netjes kunnen vangen met een vangkooi en ze hebben ze bij mijn afgezet. Voorlopig zitten ze hier dus goed, maar ik hoop dat de eigenaar toch nog opdaagt. Al is dat niet zeker natuurlijk want ze kunnen ook gedumpt zijn. Ik ben al lang blij dat ze toch eventjes gered zijn en niet meer aan hun lot overgelaten zijn. Ik had ook al gehoord dat de politie Noorderkempen ze een naam had gegeven: Stanny en Janny.”