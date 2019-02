Groen roept Koen Van den Heuvel ter verantwoording over beslissing voorganger in verband met megastal Toon Verheijen

13 februari 2019

18u06 0 Merksplas Nu minister Joke Schauvliege is vertrokken, gaat Groen Merksplas via parlementslid Ingrid Pira haar opvolger Koen Van den Heuvel ondervragen over het dossier van de megastal in Merksplas.

Op 22 januari 2019 keurde toenmalig minister Schauvliege (CD&V) de vergunning goed voor een megastal voor 1.499 runderen pal in het open landschap van de Merksplasse Markvallei. Nochtans waren er heel wat negatieve adviezen. Daarmee ging ze lijnrecht in tegen het advies van de experten binnen de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC). Nochtans baseerden die experten zich op de nieuwe principes voor ruimtelijke ordening die in juli 2018 door de Vlaamse Regering werden goedgekeurd (Strategische visie Beleidsplan Vlaanderen), op voorstel van minister Schauvliege! Op basis van die principes adviseerden de experten om de vergunning voor de megastal te weigeren om zo de waardevolle open ruimte ter plaatse te beschermen. “Het is toch bizar dat de minister van de betonstop in dit dossier haar eigen principes aan de kant schuift en een nieuw bedrijf met een oppervlakte van 15.000 m² midden in waardevol agrarisch gebied vergunt”, zegt gemeenteraadslid Jef Schoofs (Groen). “Groen Merksplas steunt de buurtbewoners, verenigingen en het Merksplasse gemeentebestuur die zich blijven verzetten tegen de vergunning voor de megastal. We hopen dat nieuwe minister de fout inziet.”