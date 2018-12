Gevangene riskeert 8 maanden extra voor bezit van cannabis Kristof Baelus

03 december 2018

12u43 0 Merksplas Kamiel V. (24) moest zich voor de rechtbank in Turnhout verantwoorden voor het bezit van cannabis in de gevangenis van Merksplas.

Na een controle werden twee pakjes cannabis van in totaal 1,7 gram gevonden bij de beklaagde. Het OM vordert een extra gevangenisstraf van 8 maanden.

“Mijn cliënt is een voorbeeld van een man van 12 ambachten en 13 ongelukken”, zei zijn raadsman. “Hij is slechts 24 jaar en heeft een rijkelijk gevuld strafblad, met bijna allemaal drugsfeiten. Ik wil u vragen een bijkomende straf te beperken, zo kan mijn cliënt sneller opgenomen worden in een residentiële begeleiding om van zijn verslaving af te raken.”

De man erkende wel dat hij een drugsprobleem had en zag zelf in dat het zo niet verder meer kon. Vonnis op 7 januari.