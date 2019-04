Gemeentehuis gebruikt groen gas opgewekt uit GFT-afval van 500.000 Kempenaars Gemeente en Ebem zorgen voor Belgische primeur Toon Verheijen

01 april 2019

12u49 2 Merksplas De gemeente Merksplas en het plaatselijk energiebedrijf EBEM zorgen voor een Belgische primeur. Het gemeentehuis is de eerste klant voor het groen gas dat gemaakt wordt uit het GFT-afval van 500.000 Kempenaars. Het is ook de bedoeling dat later de gevangenis, het Centrum voor Illegalen en de grote boerderij op de Kolonie het groen gas gaan afnemen. Merksplas steekt daarmee energieproducent Engie de loef af.

IOK startte vorig jaar het productieproces op om het GFT-afval dat bij 500.000 Kempenaars wordt opgehaald te laten vergisten, waarna het biogas wordt opgeschoond tot biomethaan ofwel groen gas. Momenteel wordt het equivalent van het jaarverbruik van zo’n 250 gezinnen aan groen gas geproduceerd en het kan later uitgebreid worden naar 1.000 gezinnen. Het gas wordt geïnjecteerd in het aardgasnet door Fluvius en het gemeentelijk energiebedrijf Ebem zorgt er dan weer voor dat het gas aan de man gebracht wordt.

Het gemeentehuis van Merksplas is de eerste klant. Sinds maandag 1 april, en dat is geen grap, gebruikt het gemeentehuis dus enkel nog groen gas. “We zijn best trots dat we dit als kleine gemeente als eerste kunnen verwezenlijken en dat we daarmee bijvoorbeeld Engie de loef afsteken”, lacht burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas). “Zij zijn bezig met een project in het Waalse Leuze-en-Hainaut. Voor ons als gemeente is het nu ook het sluitstuk van een hele reeks klimaatinvesteringen die we in het gemeentehuis - dat er al staat sinds 1953 - hebben gedaan zoals de nieuwe verwarming en het beter isoleren. Met dit groen gas is het gebouw weer helemaal mee met de tijd.”

Isolatie

Het gemeentehuis gebruikt jaarlijks het equivalent van zeven tot acht gezinnen aan stroom. Dat betekent dat er nog heel wat groen gas overblijft. “Er zijn al wat contacten met bedrijven die eventueel willen overschakelen, maar de contracten moeten nog ondertekend worden”, zegt Werner Pas van energiebedrijf Ebem. “Maar de bedoeling is dat ongeveer 70 tot 80 procent ooit gebruikt zal worden voor de site van de kolonie. Er bestaat géén risico dat de klanten zonder groen gas vallen, want als er zich calamiteiten voordoen dan kan er meteen weer worden overgeschakeld op het traditionele aardgas.” Wel een nadeel: het groen gas is merkelijk duurder. Waar de energieprijs voor gewoon aardgas op 19 tot 20 euro ligt voor een megawatt, komt dat voor groen gas op net geen 40 euro. “We betalen inderdaad een meerprijs, maar het is goed voor het milieu, dus dat is die investering waard.

Warmtekrachtkoppeling

Maar voor het zover is, moet er op de kolonie eerst een warmtekrachtkoppeling (wkk) geplaatst worden. “De bouwaanvraag daarvoor is nu recent ingediend”, zegt burgemeester Frank Wilrycx. “Van zodra die wkk geïnstalleerd is, is het de bedoeling dat ook de gevangenis, het Centrum voor Illegalen én de grote boerderij daar op aansluiten. Het mooie is dat met zo'n wkk niet alleen warmte, maar ook elektriciteit dus zal opgewekt worden met groen gas. We slaan dus een dubbelslag op die manier.”