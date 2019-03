Gemeentebestuur verlengt opnieuw inschrijvingstermijn voor horecazaak De MARc/kT Toon Verheijen

04 maart 2019

15u34 0 Merksplas Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om de inschrijftermijn voor de concessie van de horecazaak in het gemeenschapscentrum De MARc/kT te verlengen tot 11 april. De oproep van eind vorig jaar leverde niet één geïnteresseerde kandidaat op en werd begin dit jaar vernieuwd tot 28 februari.

De horecazaak De Mart draaide uitstekend, maar om privéredenen moesten de vorige uitbaters met spijt in het hart de zaak stopzetten. Eind november gingen de deuren toe. Ondertussen is ook de zoektocht naar een nieuwe uitbater voor de horecazaak, het bezoekerscentrum en de logies op de Kolonie gestart. “Een aantal kandidaten heeft al wel interesse getoond en is ter plaatse komen kijken, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze allemaal een dossier gaan indienen”, zegt burgemeester Frank Wilrycx. “We hopen wel iemand te vinden. We hebben nu ook de inschrijvingstermijn voor de MARc/KT inderdaad verlengd in de hoop dat kandidaten die naar de kolonie komen ook eens naar het gemeenschapscentrum gaan kijken.”