Gemeente zoekt (alweer) uitbater voor brasserie op Kolonie Brasserie, gastenverblijven en bezoekerscentrum blijven open tot einde mei Toon Verheijen

14 februari 2019

15u39 0 Merksplas De gemeente moet alweer op zoek naar een nieuwe concessionaris voor de uitbating van de brasserie, de polyvalente ruimtes en de gastenkamers op de kolonie. Door een betalingsachterstand is de overeenkomst met de huidige uitbaters stopgezet. De zaak blijft tot mei nog wel open zodat geplande activiteiten en boekingen nog door kunnen gaan. De geplande omvorming van een van de andere gebouwen tot hotel wordt ook enkele jaren opgeschoven.

De uitbating van de brasserie op de kolonie is voorlopig nog niet meteen een succesverhaal. Het volledig gerestaureerde bezoekerscentrum met brasserie de gastenkamers in de bijgebouwen openden in de zomer van 2017. De uitbating kwam toen in handen van de Groep Corsendonk die later ook het hotel zou gaan uitbaten. Maar in de lente van 2018 trok Corsendonk zich terug uit het project en moest het opzoek naar een nieuwe concessiehouder. Er kwamen verschillende kandidaten opdagen, maar de gemeente koos voor twee twintigers met de nodige horeca-ervaring. Na iets minder dan een jaar zet de gemeente nu de samenwerking stop en gaat het op zoek naar een nieuwe concessiehouder voor een periode van negen jaar. “De overeenkomst met de huidige uitbater wordt stopgezet omdat er een betalingsachterstand is”, zegt burgemeester Frank Wilrycx. “In de overeenkomst was opgenomen dat wanneer er een betalingsachterstand was van twee maanden dat dan de overeenkomst zou ontbonden worden.”

Negen jaar

De gemeente is zelf niet gelukkig met de beslissing. “Dit is uiteraard geen leuk verhaal, maar we kunnen niet anders”, zegt Wilrycx. “We hebben wel afgesproken dat de zaak openblijft tot en met einde mei zodat we nog tijd hebben om iemand te vinden en de bezoekers er ook nog altijd terechtkunnen. Er zijn ook nog een reeks activiteiten gepland die ook moeten kunnen doorgaan. Net als de boekingen die nog gebeurd zijn.” Het risico dat tegen mei de betalingsachterstand nog groter wordt, neemt de gemeente erbij. “Het is beter dat de zaak open blijft in plaats van enkele maanden leeg te staan. We schrijven nu een nieuwe concessie uit voor negen jaar. Dat lijkt ons beter ook dan een korte periode van drie jaar. Met negen jaar hebben kandidaten ook meer ruimte om te groeien en er een goed draaiende zaak van te maken.” De nieuwe concessie geldt voor de brasserie maar ook de zes gastenkamers, het bezoekerscentrum, het fietsservicepunt en de conciërgewoning.

Hotel

Door het feit dat er nu weer problemen opduiken met de uitbating, is ook beslist om de plannen voor het omvormen van een van de andere gebouwen tot hotel ook achteruit te schuiven. Nu zal er eerst voorrang gegeven worden aan de renovatie van de andere gebouwen zoals de hooischuur. “We willen er nu eerst voor zorgen dat de brasserie en de gastenverblijven goed draaien om dan verder te gaan met het hotel. Die plannen schuiven we een drietal jaren op. We geven nu bijvoorbeeld eerst prioriteit voor de renovatie van de hooischuur want daar gaat het Gevangenismuseum, dat nu in de kelder van de kapel zit, naartoe. De plannen daarvoor worden volop uitgetekend.”