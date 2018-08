Gemeente in beroep tegen vergunning koeienstal 04 augustus 2018

02u44 0 Merksplas De provincie heeft het licht op groen gezet voor de bouw van een grote melkveestal en twee open loodsen voor 1.500 koeien in de Markvallei. Nochtans hadden verschillende adviesraden én de gemeente een negatief advies gegeven. Tijdens het openbaar onderzoek waren er ook ruim 135 bezwaarschriften binnengekomen.

Eerder dit jaar diende Quirijnen Dairy Farming de aanvraag in voor de stal en de loodsen op de hoek van Berkelaar en de Vondelweg. Alles samen zou het project 25.000 vierkante meter bedragen die dus ook volledig verhard zou worden. De aanvrager verklaarde ook dat het ging om een uitbreiding van een bestaand rundveebedrijf. Daar zitten nu 135 koeien en is 2.500 vierkante meter verhard.





Vooral door de omvang van het project en ook het feit dat de stallen zo'n elf meter hoog zouden worden, stootte dat op veel protest. Uiteindelijk kwamen er tijdens het openbaar onderzoek niet minder dan 135 bezwaarschriften binnen. "Verschillende van onze adviesraden en diensten hadden ook een negatief advies gegeven dus wij zijn daar als gemeente ook in gevolgd en gaven een negatief advies door aan de provincie", zegt burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas).





"Naar we vernamen was ook de provinciale administratie negatief, maar uiteindelijk heeft de provincieraad zelf toch het licht op groen gezet. Voor ons is dat een vrij onlogische beslissing. We kennen de beweegredenen ook niet. Maar wij kunnen er ons niet mee verzoenen dat er in de Markvallei een zone van meer dan 25.000 vierkante meter verhard zou worden. Dat is daar absoluut niet gepast. We wegenis is daar ook niet voor uitgerust. We gaan dan ook meteen in beroep als gemeente." (VTT)