Geen voetbal bij KSK dit weekend KANTINE ÉN KLEEDKAMERS ZWAAR BESCHADIGD TOON VERHEIJEN

19 januari 2018

02u52 0 Merksplas - De kantine en kleedkamer van KSK Merksplas liepen gisteren ernstige schade op. Een groot deel van de dakbedekking kwam los en de helft van de ramen werd er uitgeblazen. Het bestuur, spelers en trainers zitten met de handen in het haar.

MERKSPLAS

Het was de poetsvrouw van KSK Merksplas die als eerste de clubverantwoordelijken en de hulpdiensten belde voor de ravage in het clubgebouw. Ze was er aan het werk toen plots alles begon te kraken en lawaai te maken. Ze vertrouwde het niet en liep vliegensvlug naar buiten. Enkele minuten later vloog het grootste gedeelte van de dakbedekking omhoog en werden de ramen uit een deel van de kantine geblazen. "Het was wel even schrikken toen we ter plaatse kwamen", vertellen pr-verantwoordelijk Jef Van Dun en voorzitter Ludo Verheyen. "De klap moet enorm geweest zijn. De ramen zijn er echt uitgeblazen. We zijn als club volop aan het vernieuwen en uitbreiden. Er is al een nieuwbouw gezet die we in maart in gebruik zouden nemen. Daar zitten onder meer enkele kleedkamers in. De bedoeling was om het huidige gebouw met de kantine over een viertal jaren aan te pakken. Dat zullen we nu waarschijnlijk - samen met de gemeente want die zijn eigenaar - versneld moeten aanpakken."





Afgelasten

De schade zal dan grotendeels wel via de verzekering geregeld worden, maar voor de voetbalclub betekent dit sowieso een zware aderlating. "Voor vandaag hadden we een nieuwjaarsreceptie gepland, maar die kan al zeker niet doorgaan. Binnenkort stonden er ook nog een quiz op het programma, de risicowedstrijd tegen Racing Mechelen en al iets verder het paastornooi. Allemaal vraagtekens op dit moment. We hebben al wel wat contacten gelegd om eventueel een grote tent te huren en die tijdelijk weg te zetten op het B of C veld. We hebben ook al het aanbod gehad om de kantine van de tennisclub te gebruiken. We hebben vrijdagavond crisisoverleg met het bestuur over hoe het nu verder moet. Daarna zullen we meer weten."





Dichttimmeren

Gisteren kwam de tecnische dienst van de gemeente nog ter plaatse om opruimingswerken en tijdelijike herstellingen uit te voeren. Gevoelige apparatuur zoals de jetonautomaten en de muziekinstallatie werden verhuisd naar het gespaarde gedeelte van het kantinegebouw. Ook het meubilair werd al zoveel mogelijk verplaatst. "Maar we vrezen dat er de komende dagen nog wel onaangename verrassingen zullen opduiken", klinkt het bij Jef Van Dun. Schepen van Sport Kris Govers (Leefbaar Merksplas) moest ook even slikken toen hij donderdagmorgen ter plaatse kwam. "We hebben vrijdag overleg met het college van burgemeester en schepenen en daarin zal het punt van KSK zeker besproken worden. We gaan uiteraard proberen zoveel mogelijk te helpen."