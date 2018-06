Gedetineerde verwondt cipier met scheermes 23 juni 2018

02u37 0

Een vrouwelijke cipier van de gevangenis in Merksplas werd twee jaar geleden met een scheermesje verwond. Gedetineerde Robenson P. riskeert nu een bijkomende celstraf.





De man kreeg het op 2 juni 2016 aan de stok met enkele andere gedetineerden. Nadat hij op het matje werd geroepen, ging hij door het lint. "In het kantoor van de kwartierchef gooide hij een stoel naar de man. Aan zijn cel stak hij daarna met een scheermes in de schouder van een penitentiair beambte. Hij raakte nog niet gekalmeerd en begon ook zijn cel af te breken. Het personeel van het paviljoen moest worden





geëvacueerd en hij is door de politie naar een andere gevangenis gebracht", vertelt openbaar aanklager Elke Van Dyck.





De cipier die het scheermesje in haar schouder kreeg, stelde zich burgerlijke partij. "Ze is nog altijd fel onder de indruk", aldus haar advocate. Vonnis op 14 september. (JVN)