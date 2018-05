Gedetineerde riskeert 10 maanden extra voor geweld tegen cipier 29 mei 2018

De 29-jarige Haydar A. uit Antwerpen staat terecht voor de correctionele rechtbank. Hij riskeert een gevangenisstraf van 10 maanden voor geweld in de gevangenis in Merksplas. Het incident deed zich in september 2015 voor. "Haydar A. had het aan de stok met een andere gedetineerde", vertelt de openbare aanklager. "Een cipier die tussenbeide wilde komen, werd weggeduwd en raakte gewond. Ook een collega die de cipier te hulp schoot, deelde in het geweld en was een tijdje arbeidsongeschikt na de feiten." Op het moment van de feiten zat A. een celstraf van 25 maanden uit voor meerdere diefstallen. Nu is hij op vrije voeten, maar riskeert hij opnieuw tien maanden achter de tralies te belanden. Hij hoopt op mildheid van de rechter. "Ik heb intussen vast werk bij een betonfirma en werk hard voor mijn kinderen", aldus de man zelf. De rechter zal pas een vonnis vellen nadat de man bewezen heeft dat hij effectief vast werk heeft. (JVN)