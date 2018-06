Eerste familiedag palliatieve zorg op Kolonie draait uit op succes 11 juni 2018

02u33 1

Vzw Ispahan, dat palliatieve zorg in het arrondissement Turnhout ondersteunt, organiseerde gisteren voor het eerst een familiedag op de Kolonie in Merksplas. Dankzij de wedstrijd 'Kunst Aan De Bomen' waren de bomen in de dreven van de Kolonie versierd.





Vzw Ispahan organiseerde de voorbije jaren steeds een bloemenmarkt op de Grote Markt in Turnhout, maar daarvoor was er steeds minder belangstelling. "Het werd steeds moeilijker om standhouders te vinden en in Turnhout heb je al twee grote planten- en bloemenverkopers", zegt Frans Starckx, voorzitter van het feestcomité. Samen met Ria Wilms leidde hij gisteren alles in goede banen. "In de open schuren van de Kolonie hebben we een prachtige locatie gevonden. Meer dan 400 mensen schreven zich in voor de brunch en er waren in totaal zeker 1.000 aanwezigen. Met deze dag proberen we bekendheid te verwerven, want we kunnen alle steun gebruiken. Tevens bedanken we onze medewerkers."





In de dreven van de Kolonie kon men met de wedstrijd 'Kunst Aan De Bomen' ook een boom versieren op alle mogelijke manieren - uiteraard zonder de boom te beschadigen.





"Een klas van Heilig Graf had iets met bamboestokjes in elkaar gezet, anderen maakten dan weer een kunstwerk met kleine autootjes. Zo waren er ongeveer 45 bomen versierd." De winnaar van de wedstrijd kreeg 2.500 euro.





(WDH)